Nasce "l'estetista porta a porta": il trattamento di bellezza è a domicilio o in ufficio. Anna Falchi madrina dell'evento

Mercoledì 12 Giugno 2019, 20:51

Quante volte si rinuncia a un momento di relax o a un trattamento di bellezza perché presi dalla routine e dagli impegni di ogni giorno? Ed è per questo che è nata la startuo ha pensatoche porta l'estetista direttamente a domicilio, a casa o in ufficio. Il tutto per approfittare delle piccole pause. Madrina dell'evento di inaugurazione,Un salotto-salone al femminile, in cui convivono esperienze e stili di vita diversi, il cui denominatore comune è una ricerca sul corpo e sullo spirito attraverso una serie di rituali di benessere. Si potrà usufruire dei trattamenti nella comodità del proprio appartamento o durante una pausa pranzo in ufficio. Dopo il food, lo shopping, la spesa e ogni possibile delivery, arriva quello della bellezza a domicilio.