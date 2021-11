'Il metodo GoGirl', ecco come il fitness può cambiarci la vita

LOLNEWS.IT - Stefania Susca, in arte Stefania Sugarfree, è una delle fitness coach più in vista del momento, grazie a 127mila follower su Instagram e una community di oltre 4000 donne con cui condivide la propria passione. Durante la pandemia, la 26enne italiana è diventata un vero e proprio punto di riferimento per quel che riguarda il workout al femminile, permettendo di allenarsi da remoto. Ecco in cosa consiste il suo 'metodo GoGirl' per essere in forma col fitness, buona alimentazione e una community intera di supporto. (Foto: Stefania Sugarfree - Music: "Memories" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 12:18

