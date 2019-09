Medicina e benessere, un dialogo diretto tra medici e cittadini

Martedì 17 Settembre 2019, 15:44

E’ da questa premessa che nasce SaluTO, Torino. Medicina e benessere. Dialogo diretto fra cittadini e medici, alle OGR di Torino, il 20 e 21 settembre 2019. Si tratta del primo evento nazionale che rende accessibile a tutti il sapere medico-scientifico accademico, favorendo il confronto diretto tra cittadini, medicina e ricerca e che ha in particolare l’obiettivo di contrastare le fake news in ambito medico su aspetti importanti della salute delle persone. Un appuntamento che intende diventare ricorrente, studiato con una formula unica in Italia.- SaluTO rivoluziona il convegno medico classico esclusivamente riservato al mondo sanitario. Le due giornate sono divise in due momenti distinti: il mattino è dedicato al convegno scientifico, con incontri professionali e relazioni di esperti nazionali e internazionali su aspetti clinici specifici; il pomeriggio è aperto a tutti, con appuntamenti pubblici - moderati da Federico Mereta giornalista scientifico - che riprendono le medesime tematiche affrontate dagli stessi esperti durante la mattinata, tradotte in un linguaggio semplice attraverso workshop, dibattiti e info-point accessibili gratuitamente previa registrazione sul sito www.saluto.net. L’idea nasce su iniziativa della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con la Città di Torino e YEG, Your Event Group.- L’edizione di quest’anno si concentra su diabete, obesità, chirurgia plastica, chirurgia innovativa generale e specialistica, medicina estetica, tecniche di riabilitazione e tecnologie biomedicali (in collaborazione con il Politecnico di Torino), sport e attività fisica. In particolare diabete e obesità sono patologie che costituiscono una minaccia seria alla salute e alla qualità della vita e che potrebbero essere affrontate in modo più efficace mettendo i cittadini in possesso di informazioni utili non solo alla cura ma soprattutto alla prevenzione.- Tra i temi del programma scientifico, che si svolge nelle due mattinate dell’evento, da segnalare il quadro generale su diabete e obesità in Italia e nel mondo presentato da Angelo Avogaro, professore di Endocrinologia dell’Università degli Studi di Padova e da Felipe Casanueva, professore di medicina dell’Università di Santiago de Compostela. Sempre nella sezione scientifica dell’evento saranno illustrate le ultime ricerche sui disturbi del sonno in relazione alle due patologie, grazie all’intervento di esperti nazionali e internazionali come Eve Van Cauter, professore di medicina dell’Università di Chicago.Sarà dato spazio anche al ruolo della tecnologia e al futuro della biomedicina e della robotica in chirurgia e nella riabilitazione. Questi, infatti, alcuni dei temi affrontati nella seconda mattinata di interventi: “Biomedical Technologies: future perspectives”; “Robotics in Surgery”; “Robotics in Orthopedic”; “Technologies in Cardiac Surgery”.Nel pomeriggio saranno invece chirurgia plastica, medicina estetica, app, device e farmacia gli argomenti da discutere insieme al pubblico con interventi quali “Niente miracoli: i segreti della chirurgia plastica e ricostruttiva”; “Farmacia e Salute:i nuovi servizi a disposizione dei cittadini”; “Robot, vestiti intelligenti, smartphone: la tecnologia al servizio della salute”; “Mi faccio la risonanza o è meglio la TAC? Quando gli esami servono davvero” (programma completo su).- Secondo la ricerca Censis-Assosalute dal titolo “La virtuosa evoluzione dell’autoregolazione della salute degli italiani” presentata a dicembre 2017, su circa 15 milioni di italiani che hanno fatto ricorso all’automedicazione, quasi 8,8 milioni negli ultimi 12 mesi di quell’anno si sono imbattuti in “bufale” sanitarie in rete, ottenendo consigli scorretti o svianti e potenzialmente pericolosi per la loro salute. In occasione dell’evento torinese, il team di esperti di SaluTO ha quindi elaborato un elenco delle più diffuse fake news in tema di stili di vita, basandosi sulla propria esperienza clinica quotidiana. Si partirà da qui per provare a sfatare alcuni falsi miti, dannosi per la salute. Il sovrappeso? Non dipende solo dalla dieta, ma anche dai disturbi del sonno. Il diabete? E’ una vera e propria epidemia letale ma silenziosa: nel mondo - secondo i dati della World Diabetes Federation - oltre 200 milioni di persone non sanno di esserne affette con conseguenze disastrose per i sistemi sanitari nazionali anche in termini di costi.– Ad aprire le porte della scienza medica al grande pubblico sarà un Comitato Direttivo formato da esperti torinesi dell’Università di Torino: Ezio Ghigo, Coordinatore scientifico di SaluTO, professore ordinario di Endocrinologia e malattie del metabolismo; Antonio Amoroso, professore ordinario di Genetica medica; Stefano Bruschi, professore ordinario di Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica; Giuseppe Massazza, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa; Umberto Ricardi, Direttore della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino e professore ordinario di Radioterapia.– Forte della sua tradizione e vocazione scientifica, il capoluogo piemontese mette a disposizione del pubblico il sapere della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino riconosciuta a livello internazionale. La Città offre così una nuova occasione di divulgazione scientifica su temi fondamentali per la salute delle persone.– A fare da cornice ai dibattiti e agli interventi degli esperti saranno le OGR – Officine Grandi Riparazioni (Corso Castelfidardo 22, Torino), luogo simbolo dell’innovazione sociale e culturale torinese.YEG, Your Event Group è una società di live communication, partner di eventi innovativi nel mondo istituzionale e corporate che si occupa di progettare e pianificare soluzioni logistiche e creative nel mondo della comunicazione utilizzando tools moderni ed efficaci uniti a un forte pensiero strategico. Ha sedi a Torino, Milano e Roma e vanta una grande esperienza nell’organizzazione e produzione di eventi a carattere scientifico.