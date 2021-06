McFIT inaugura il 39esimo centro fitness in Italia con tre ospiti d’eccezione: Elia Viviani, Sara Cardin e Clemente Russo

McFIT si espande ancora: dopo aver riaperto le sue strutture lunedì 24 maggio, la catena di centri fitness numero 1 in Europa continua a lavorare per aumentare il numero di sedi italiane. Inaugurata la struttura McFIT Padova Facciolati, in via Stoppato 14, la n. 39 sul territorio italiano (40 considerando il centro John Reed di Venezia), la terza nel padovano. Fa parte delle oltre 300 sedi McFIT in Europa presenti in 5 Paesi.

Apertura ufficiale il 30 giugno con sette giorni di prova gratuita per tutti. Elia Viviani, campione di ciclismo e portabandiera dell’Italia ai prossimi Giochi di Tokyo2020, la karateka Sara Cardin e il pugile Clemente Russo, sono state le special guest che hanno tagliato il nastro insieme a Vito Scavo, CEO di McFIT Italia e Direttore Operativo di RSG Group. Insieme agli ospiti, c’erano anche la Dj Oyadi che ha intrattenuto i partecipanti all’evento con un Live Dj Set, Swann Ritossa e Anastasia Bagaglini, che hanno dato spettacolo con le loro evoluzioni di Street Soccer.

“Sono davvero felice di essere presente all’apertura di questo nuovo centro McFit nel mio territorio, nel mio Veneto - afferma il portabandiera azzurro Elia Viviani - Trovarmi qui oggi, in un posto dove lo sport riparte, è ciò che più mi sta a cuore. É fondamentale che lo sport si rimetta in moto. Noi ciclisti fortunatamente in tutto questo periodo non abbiamo mai smesso di girare il mondo per gareggiare ma sappiamo bene che lo sport non è solo competizione. Ripartiamo da qui per un nuovo inizio con la speranza di non dover essere costretti a chiudere mai più. La palestra nel mio caso è fondamentale per il potenziamento muscolare, soprattutto in questo periodo di preparazione per Tokyo; la pista richiede infatti forza ed esplosività, necessarie per le partenze da fermo e le specialità di breve distanza. Non mancherò di concedermi anche un bell’allenamento qui oggi!”.

“Nel karate l’attività in palestra è fondamentale – ha dichiarato la campionessa Sara Cardin – L'allenamento e il potenziamento, legati alla costanza, sono fattori decisivi per la prestazione di un atleta. In più allenarsi in ambienti nuovi e stimolanti, come sono le strutture McFIT, aiuta a raggiungere i propri obiettivi. Sono molto felice – continua l’atleta trevigiana – di essere qui per l’inaugurazione di questa nuovo centro insieme a campioni del calibro di Elia Viviani e Clemente Russo”. “È per me sempre molto divertente partecipare agli eventi di inaugurazione delle palestre McFIT e potermi allenare insieme a campioni top, come Viviani e Cardin e con diversi fitness Influencer” - ha affermato il pugile, doppio argento olimpico, Clemente Russo - “Vi assicuro che l’attività fisica è una potente arma per combattere le malattie e, soprattutto in tempi di pandemia e di Covid-19, a me ha aiutato tantissimo. Fare esercizio fisico in sicurezza in palestra è fondamentale per la nostra salute! Questa di Padova", conclude il pugile che sogna ancora di staccare il pass per partecipare alla sua storica quinta Olimpiade, "va ad aggiungersi alle numerose palestre già presenti in Veneto! Resto sempre colpito dal design, dallo studio e dalla ricerca dei particolari, aspetti che dimostrano quanto McFIT si prenda cura dei propri abbonati”.

A fare gli onori di casa durante la cerimonia di inaugurazione, Vito Scavo: “Finalmente siamo tornati ad aprire i nostri centri. Questo è il terzo in città e il n. 12 in Veneto. Ora dobbiamo solo guardare avanti con positività sapendo che l’attività fisica svolta con regolarità è un ottimo alleato per la nostra salute. Siamo di nuovo pronti ad accogliere i nostri abbonati in totale sicurezza”. L’apertura del terzo centro a Padova è dunque un ulteriore segnale di ripartenza: “La struttura di Padova Facciolati ha un design unico che rispecchia la filosofia McFIT. Ci auguriamo venga apprezzato da tutti i nostri abbonati”.

La nuova struttura sorge in seguito alla demolizione del cinema Ducale. All'esterno presenta dei pannelli prefabbricati in cemento, una serie di grandi vetrate ed un ambiente luminoso. Si sviluppa su 3 piani con attrezzi quattro volte superiori ad una normale palestra. Al piano terra c’è un’enorme area Functional per l’allenamento a corpo libero, una sala Cyberobics con corsi live e trainer virtuali, una zona Lounge dove potersi rilassare e consumare bevande isotoniche, oltre agli spogliatoi. Al primo piano c’è un’area Cardio con un’ampia offerta di attrezzature specifiche, un’area Core per allenare gli addominali e un’area Power con pesi liberi, attrezzi e panche. Il secondo piano è riservato ai parcheggi. Nelle prossime settimane è prevista l’apertura di un’area dedicata all’allenamento outdoor.

