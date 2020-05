Maskne, l'acne da mascherina sempre più frequente: come aiutare la pelle

coronavirus

È stato soprannominatoed è l'acne che compare sulla pelle di molte persone in corrispondenza della parte del volto coperta dalla mascherina. Laha messo a dura prova i nervi e anche l'epidermide ne ha risentito. Troppi sfoghi cutanei a causa dello stress, della mancanza di sole e di una dieta irregolare. Adesso che fa più caldo ed è raccomandato l'uso della mascherina il sudore può contribuire al sorgere di brufoli e impurità.Un problema irrilevante davanti all'impatto che il coronavirus ha sulla salute, ma i dermatologi provano a fornire qualche consiglio a chi ha la pelle particolarmente sensibile. «Con la pandemia da Covid - spiegaa "The Evening Standards" - i livelli di stress hanno fatto aumentare le eruzioni acneiche e altre problematiche della pelle, lì dove questa è occlusa dalle mascherine che abbiamo iniziato a usare durante la pandemia».- Lavare il viso prima e dopo aver usato la mascherina.- Prima di applicare la mascherina usare un detergente per impedire che i batteri intrappolati irritino la faccia.- Lavare sempre in modo diligente le mani durante il giorno ed evitare il più possibile di toccare il viso.- Detergere almeno una volta al giorno il viso con un prodotto che elimini i batteri cattivi.