Mangia arachidi ogni giorno, aiutano la memoria e combattono lo stress

Secondo la scienza un consumo quotidiano di arachidi aiuterebbe a migliorare la nostra memoria e a combattere lo stress. È quanto emerge da uno studio condotto dalla Facoltà di Farmacia e Scienze dell'Alimentazione di Barcellona, che per 6 mesi a seguito 63 persone adulte sane, a cui a chiedo di assumere determinate quantità di arachidi ogni giorno. Secondo i risultati un'assunzione regolare migliora la nostra memoria, e ridurrebbe anche i livelli di stress e depressione. Crediti foto: Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 08:00

