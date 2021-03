Maddalena Corvaglia , ambasciatrice fitness di LIVENow. Il consiglio ai lettori di Leggo per rimettersi in forma: «Fate sport e siate curiosi». L'ex velina bionda più famosa della tv è diventata ufficialmente ambassador di LIVENow Fitness, la sezione dedicata al benessere fisico della nuova piattaforma online.

A partire da metà aprile, Maddalena sarà protagonista di un programma speciale dedicato alla remise en forme estiva, accompagnata dagli altri trainer di LIVENow Fitness. Direttamente dalla Fabbrica del Vapore a Milano, la conduttrice creerà un suo percorso fitness con diversi programmi che hanno l'obiettivo di allenare e allo stesso tempo intrattenere (entertraining). Ogni lezione (della durata di 40 minuti) consisterà nella preparazione a una disciplina sportiva diversa. Durante i workout verranno insegnate le propedeutiche fondamentali per gestire e potenziare le performance fisiche di un determinato sport. Le lezioni della conduttrice sono disponibili on-demand. Ma come nasce l'amore di Maddalena per l'attività fisica?

«Da piccola - spiega - come tutti i bambini lo facevo per gioco, uscivo in strada e pattinavo. Ma vengo da Presicce in Salento. Adesso c'è un posto per tutto, devi portare i bambini a fare attività. Non c'è più la libertà di una volta. Lo sport deve essere divertimento e non un cartellino da timbrare. I miei sport preferiti sono quegli aereii, mi piace giocare con la gravità. Dai nastri alla pole dance, mi sono appesa ovunque. Ho fatto paracadutismo e amo gli spot da combattimento. La mia nuova passione? I kangoo jump».

Con la sezione fitness, LIVENow si pone l’obiettivo di diventare una piattaforma “enter-training”, offrendo corsi live realizzati ad hoc da personaggi di spicco del mondo del fitness e dando la possibilità di sperimentare lezioni dal vivo in modo interattivo. La piattaforma fornisce allenamenti di diversi livelli e discipline, tra cui HIIT, yoga, calisthenic, kombat, stretching, pilates e molto altro. LIVENow offre diversi tipi di abbonamento con possibilità di accesso giornaliero, mensile e annuale.

Poi, il consiglio di Maddalena Corvaglia ai lettori di Leggo: «Cosa fare per mantenersi in forma? Fare sport. Non vuol dire farlo tutti i giorni, ma avere una costanza e soprattutto la curiosità. Quando ho poco tempo faccio il Tabata».





