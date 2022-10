Se non riesci a leggere queste parole, il tuo cervello può avere questa patologia: fai il test

Esiste un test, messo a punto dallo psicologo Ridley Stroop, capace di rivelare la buona funzionalità del nostro cervello e il suo grado di attenzione. Il test di Stroop è stato inventato negli anni '30 dal medico statunitense e nonostante risalga a molti anni fa è tutt'ora utilizzato.

Cosa prevede l'esercizio

L'esercizio prevede alcune parole scritte in colori diversi rispetto a quelli rappresentati. Nel test è infatti possibile leggere "rosso" scritto in un altro colore, "giallo" scritto per esempio in blu e così via. Chi effettua il test deve pronunciare ad alta voce il colore rappresentato e non leggere le parole: se dunque la parola "giallo" è stata scritta in blu, la risposta corretta sarà blu.

Per alcuni potrà sembrare banale farlo correttamente, per altri no. Chi ha difficoltà nel rispondere potrebbe avere in corso una malfunzionamento del cervello, un deficit dell'attenzione, soffrire di stanchezza o di una malattia neurodegenerativa.

