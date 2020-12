«Labbra più belle e sensuali senza esagerare». I consigli del dottor Madonna Terracina

Labbra più belle e sensuali grazie alla medicina estetica: ma occhio a non esagerare una della procedure maggiormente effettuate in medicina e chirurgia estetica è il rimodellamento delle labbra, tecnica ampiamente diffusa che permette di aumentare il volume delle labbra, definirne i contorni. Ne parliamo con il Dr Francesco Madonna Terracina Chirurgo Plastico a Roma.



Come si svolge questa metodica e soprattutto da chi dovrebbe essere effettuata?

«Il filler delle labbra rappresenta certamente una delle richieste più frequenti proprio perché si tratta di una tecnica ambulatoriale della durata di pochi minuti che prevede in completa sicurezza l'impianto attraverso un ago o ancora meglio una microcannula di un determinato quantitativo di acido ialuronico nel contesto della mucosa labiale e dei suoi contorni a seconda delle esigenze per migliorarne l'aspetto. I risultati sono naturali e gradevoli e durano alcuni mesi proprio perché l'acido ialuronico iniettato viene gradualmente riassorbito e metabolizzato».



È quindi una procedura semplice e sicura?

«Lo è nella stragrande maggioranza dei casi purché venga effettuata da medici specializzati. In mani esperte certamente il grado di sicurezza è elevatissimo, i risultati molto brillanti e gli effetti collaterali estremamente limitati. Inoltre la procedura è praticamente indolore.

Alcune volte però capita di vedere visi quasi deturpati da labbra enormi.

Nel mio modo di vedere la chirurgia e medicina estetica tutto ciò che è eccessivo e innaturale è da censurare e non può rappresentare certamente il corretto modello di bellezza da perseguire».

Ma quanto può costare sottoporsi ad un filler?

«La procedura ha un costo compreso tra 200 e 250 euro. A seconda della situazione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 09:20

