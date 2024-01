Insonnia, come combatterla? «Più sole, meno caffeina e sauna due volte a settimana». I 7 consigli degli esperti

di Redazione Web

Gli esperti raccomandano di dormire dalle 7 o alle 9 ore a notte per svegliarsi davvero riposati ed essere in grado di affrontare la giornata con la giusta energia. Dormire bene e tanto, inoltre, riduce il rischio di contrarre malattie come il diabete e la demenza. Ma chi riesce a dormire tutte queste ore ogni notte? Addormentarsi in 5 minuti è un privilegio che non sono in molti a poter vantare. Pensare alle bollette da pagare, all'esame andato male o al "visualizzato" su whatsapp provoca insonnia sia in giovani che in adulti.

In soccorso delle persone che rimangono a guardare reel fino alle tre di notte, gli esperti del sonno di Happy Beds hanno condiviso e promosso sette consigli scadinavi per riuscire ad addormentarsi. Ecco quali sono

L'aria fresca

Il primo consiglio per dormire bene secondo gli esperti è far arieggiare lenzuola e coperte all'esterno ogni settimana. Questa pratica contribuisce a rimuovere le cellule morte della pelle e gli acari della polvere. L'aria fredda e secca elimina l'umidità, impedendo l'accumulo di questi elementi. Inoltre, «la luce del sole ha anche proprietà antibatteriche naturali». Sostituire i cuscini ogni due anni per un sonno più profondo, sano e rigenerante, ma anche aprire spesso le finestre per far cambiare l'aria in camera da letto aiuterebbe le persone che soffrono di insonnia a far sogni più tranquilli.

«Tenere aperta la finestra della camera da letto per almeno 15 minuti prima di andare a letto.

Luce e caffeina

Anche la caffeina rientra tra i problemi più diffusi che ostacolano il sonno. Si consiglia di assumerla mentre si è fuori casa o si passeggia, piuttosto che dopo pranzo.

«Molti scandinavi hanno l'abitudine di sorseggiare il tè o il caffè all'aperto, sfidando anche i meno 20 gradi», hanno sostenuto gli esperti, così come riportato dal Mirror.

L'esposizione alla luce solare, infatti, aumenterebbe i livelli di cortisolo, chiamato anche "ormone dello stress". Durante la sera i livelli di questo ormone diminuiscono naturalmente e fanno pazio alla produzione di melatonina, nota anche come" ormone del sonno".

Il calore

Il calore, la sauna e un bagno caldo favorirebbero il sonno e le lunghe dormite. Immergersi nell'acqua calda prima di andare a letto avviarebbe quel processo di rilassamento che sognano tutti coloro che soffrono di insonnia. Gli esperti consigliano sauna e bagno caldo almeno due volte alla settimana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA