Sciare a Natale e Capodanno? Sì può fare: impianti tutti aperti nel Nord-Est

BELLUNO -. Gli ultimi dati forniti dadicono che sono ben 1130 i km di piste messi a disposizione degli sciatori nei 12 comprensori aderenti al consorzio. Nel Bellunese, spiccano i 95 chilometri di tracciati già pronti a. Ma anche nelle altre località non si scherza: Trae lai chilometri sciabili sono 63 su 63, sullo60 e nella45. Molto positiva è anche, in ogni comprensorio. Inoltre, è già percorribile in entrambi i sensi il(lo skitour attorno al Gruppo del Sella che tocca Arabba, Alta Badia, Val Gardena e Val di Fassa), mentre il(itinerario sci ai piedi intorno al Col di Lana, passando per lo Ski Civetta, Lagazuoi, Alta Badia, Marmolada e Arabba) verrà aperto il 26 dicembre. Grazie alle situazione meteo favorevole, molti comprensori hanno aperto i battenti già a novembre, ma tutti sono pronti ad accogliere i turisti che saliranno tra le Dolomiti per le festività. Piste aperte quindi anche ad, a, ae in. Una situazione ottimale pure dal punto di vista paesaggistico con montagne e valli imbiancate per un Natale da cartolina. L'entusiasmo per l'inverno partito alla grande è percepibile ovunque, poiché già da metà novembre, con le prime nevicate sono fioccate copiose le prenotazioni, soprattutto dove si è riusciti a inaugurare con anticipo la stagione...