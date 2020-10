Il freddo elisir di benessere e giovinezza: a Roma la Criofit total body

Una pratica dalla lunga storia è massima garanzia di efficacia ed eccellenza: da millenni, infatti, tutte le popolazioni sulla terra sanno che il freddo è un toccasana e, se da un lato gli antichi romani, nella loro struttura termale, includevano sempre il cosiddetto "frigidarium", dall'altro i bagni di ghiaccio sono stati ampiamente diffusi anche in nord Europa e in Giappone. I trattamenti a temperature molto basse hanno sempre contribuito al dimagrimento, alla cura di problemi ossei e muscolari e alla giovinezza della pelle e oggi l'ultima frontiera si chiama Criosauna Elettrica Total Body, protagonista immancabile nei centri d'avanguardia Fit and Go.



Ma come funziona? La Criofit elettrica -- tecnologia tedesca brevettatissima - è una cabina in cui si entra singolarmente con il corpo intero, testa inclusa, indossando solo intimo o costume e delle protezioni per mani, piedi, orecchie e all'interno si viene esposti a temperature fino a -95 gradi per un tempo massimo di tre-cinque minuti.



La corsa dell'innovazione non conosce frenate e la ricerca, dopo aver collezionato anche numerosi pareri entusiasti da parte di vip e sportivi professionisti che utilizzano regolarmente la crioterapia - fra gli altri Cristiano Ronaldo, Belen Rodriguez e Chiara Ferragni i quali hanno svelato che proprio il freddo è il loro segreto -- ora potrà regalare ai tanti appassionati questo upgrade della già celebre criosauna.



La Criofit elettrica consente dunque un'applicazione omogenea su tutto l'organismo e questo assicura la massima efficacia della terapia, senza il raggiungimento di sconsigliabili livelli eccessivi di abbassamento termico. Una bassa ed equilibrata temperatura nella Criofit elettrica non è infatti generata da gas ma da un sistema 100% elettrico senza vapori, che garantisce, fra l'altro, un aumento di comfort e sicurezza e che opera in questo ristrettissimo intervallo temporale, sufficiente però a portare la temperatura cutanea a 7/8 gradi centigradi. Questa condizione indurrà il cervello a richiamare il sangue verso il centro del corpo, dando il via al fenomeno della vasocostrizione; una volta fuori dalla cabina, invece, si assisterà all'effetto opposto, la vasodilatazione e il sangue, arricchito di importanti sostanze nutritive, sarà così pronto a raggiungere le nostre parti più periferiche.



Ciò consentirà di attivare processi naturali di accelerazione del metabolismo, con un impatto dimagrante che brucia una importante quantità di kcal, intensifica la circolazione sanguigna e corrobora l'azione antinfiammatoria. Non solo: la terapia del freddo è la principessa delle tecnologie antiage, combattendo i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento cellulare e potenziando l'ossigenazione del cervello. Indicatissima poi per la rieducazione motoria, gli interventi sui dolori osteo-articolari e la tenuta in allenamento dell'apparato muscolare.



"Siamo molto orgogliosi del nostro investimento in tecnologia e innovazione", dichiara Marco Campagnano, CEO e co-fondatore di Fit and Go, brand leader nel fast fitness, nato a Roma, presente oggi con oltre 80 centri in tutta Italia e composto da un team giovane e dinamico che sta proprio in queste ore definendo gli ultimi dettagli per il lancio della criosauna elettrica di ultima generazione nella struttura romana di Collina Fleming: "La crio total body è certamente una rivoluzione e oltre a tutti gli effetti sul benessere fisico che abbiamo citato, aiuta anche quello mentale, consente di migliorare la qualità del sonno e l'ossigenazione del cervello", continua Campagnano: "Si tratta della soluzione ideale per il rispetto degli obblighi di distanziamento in era Coronavirus. In cabina Criosauna si può entrare solo una persona per volta, la seduta è rapida e asettica e i nostri centri sono attrezzati con spogliatoio e macchinari costantemente sanificati. La nostra priorità è assicurare salute, benessere e sicurezza".

