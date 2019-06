Una semplice infusione di foglie di tè. Arriva in Italia Honest

Honest, un tè biologico equilibrato e piacevole, disponibile in due deliziosi gusti: limone e fiore d'arancia, lampone e basilico. Una bevanda semplice e dissetante, a basso contenuto calorico, il cui gusto arriva da lontano, dalle piantagioni delle catene montuose indiane di Korakundha, dove le foglie di tè di Honest vengono raccolte a mano.







Nato da una ricetta di Seth Goldman, il suo co-fondatore, che nel 1998 iniziò a prepararlo nella cucina di casa sua, Honest è prodotto in modo semplice utilizzando i migliori ingredienti biologici e di qualità, coltivati nel pieno rispetto delle comunità agricole locali, e supportando pratiche agricole biologiche che hanno un impatto positivo sull'ambiente e sulla biodiversità. La semplicità di Honest sta nel suo processo di produzione che prevede pochi passaggi: le foglie di tè, dopo essere state infuse in acqua calda, vengono filtrate e combinate con altri ingredienti, tra cui succhi di frutta biologica e un tocco di zucchero di canna. Pensato per chi conosce il valore delle buone scelte e chi sa apprezzare le cose autentiche, sin dalla sua nascita, l'obiettivo di Honest è stato quella di rendere le cose semplici straordinarie, usando ingredienti biologici accuratamente selezionati, e di invitare le persone ad avvicinarsi alla natura e fare la cosa giusta per sé stessi, per la comunità e per il pianeta.

Le bevande biologiche di tè HONEST sono disponibili in bottiglie di vetro 100% riciclabili nel formato da 330 ml. Dopo il successo e l’apprezzamento dei consumatori americani, dove è stato il primo tè freddo biologico in bottiglia, la deliziosa bevanda è arrivata in Europa e ora sarà disponibile anche in Italia in alcuni selezionati punti vendita. Honest, nato dal desiderio di Seth Goldman di creare un prodotto dissetante e con un gusto non troppo dolce, è a basso contenuto calorico e contiene 18 kcal/100 ml.

Domenica 2 Giugno 2019, 22:33

