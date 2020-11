Giulio Basoccu, il chirurgo dei Vip, riattiva le visite a distanza per chi ha difficoltà a spostarsi causa Covid. Il professore è un volto noto del piccolo schermo. Insieme al suo staff medico, che ha sede a Roma, è stato il protagonista della seconda stagione di "SOS Chirurgia" su "Lei" e "Ritoccati" su Sky Uno.

Il prof. Giulio Basoccu, ha deciso di riattivare nuovamente le visite a distanza per chi, in questo momento molto particolare di grande emergenza legata al Covid, è costretto a stare a casa o comunque ha difficoltà a spostarsi.



Dall’inizio della pandemia di Covid c'è stata un'autentica impennata di video consulenze mediche a distanza, un modo molto concreto per restare vicino alle persone. Indispensabile però creare una rete capace di semplificare il più possibile ogni passaggio, mettendo in contatto diretto medico e paziente, ma garantendo a quest’ultimo estrema professionalità. La video call non può sostituirsi ad una visita vera e propria ma può sicuramente dare inizio ad un percorso o al contrario interromperlo, in entrambi casi senza dispendio economico o spostamenti superflui, elementi importanti in questo complesso periodo.



«Oggi ritengo che offrire un servizio a distanza sia anche un modo per non lasciare le donne nel dubbio – spiega il prof. Basoccu - Spesso mi trovo di fronte a situazioni risolvibili anche con semplici trattamenti e consigli utili, il chirurgo estetico e plastico è anche colui che è in grado di dare indicazioni per ritrovare la propria bellezza senza per forza dover ricorrere ad un intervento chirurgico».

Ma non solo consigli di bellezza, a distanza è anche possibile avere informazioni legate al benessere psicologico che in questi difficili mesi può essere stato minato in quelle donne desiderose di lasciarsi alle spalle ricordi spiacevoli: «Di recente sono stato ospite al Maurizio Costanzo Show per rilanciare e ricordare “Secondo cuore”, la mia Onlus con cui, insieme ad altri colleghi, aiutiamo e supportiamo gratuitamente le donne vittime di qualsiasi violenza, un numero di persone molto più alto di quanto si possa immaginare soprattutto in un momento come questo in cui molte coppie sono costrette a vivere insieme a causa del Covid».

