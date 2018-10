GetFIT ha presentato, al club di Via Piacenza di Milano, il programma ScadrègaFIT. ScadrègaFIT è un allenamento funzionale, a corpo libero, ideato e realizzato dai trainer GetFIT per stare bene grazie alla musica e all’energia del gruppo. Da oggi tutti i soci delle 9 struture milanesi GetFIT (circa 35mila quelli attivi, con la fascia di età 35-55 anni su tutte) potranno provarlo per allenarsi, scoprendo che una semplice sedia può diventare un attrezzo per il fitness.

Da più di trent'anni GetFIT – dichiara Livio Leardi, fondatore del primo gruppo italiano del fitness - persegue il suo obiettivo di fare di Milano la città più in salute d'Europa. Per questo, tutti i nostri allenamenti sono adatti a tutti e permettono di stare in forma in palestra, come anche a casa e al parco. L'anno scorso – prosegue Leardi - con la prima campagna #Scadrègati, abbiamo invitato i milanesi a riscoprire la gioia di muoversi. Quest'anno abbiamo deciso di proseguire sulla stessa strada e fare un passo in più per continuare a motivare i milanesi a scegliere e mantenere uno stile di vita attivo e sano. Abbiamo così lanciato il progetto ScadrègaFIT, rivolto a tutti quei milanesi che, per mancanza di tempo, non riescono a trovare un momento da dedicare a sè stessi. Li abbiamo invitati ad aderire al primo Movimento Milanese Per Stare In Forma: abbiamo organizzato la masterclass ScadrègaFIT, che sarà presto in tutti i nostri club, un allenamento speciale creato dai nostri istruttori per allenare corpo e buonumore in soli 30 minuti con esercizi divertenti in cui la sedia diventa un attrezzo per il fitness. Gli esercizi ScadrègaFIT possono essere infatti ripetuti a casa, come in palestra, basta avere a disposizione una... cadrèga!"



A casa come in palestra, GetFIT ha ideato una mini-guida ScadrègaFIT con 10 semplici esercizi ideati dagli istruttori GetFIT per prendersi cura di sé e restare in forma con la cadrèga. “Gambe all’aria”, “Mani in alto”, “Alzo i gomiti”, “Vado a braccia”: basta una sedia e i piccoli gesti quotidiani si trasformano in salutari e divertenti esercizi. La guida è stata distribuita nel corso dei mesi di settembre e ottobre in oltre 220 esercizi commerciali di Milano oltre che in occasione di eventi nei parchi e in giro per la città.