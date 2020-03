Allenarsi a casa e in sicurezza: le Pillole di fitness online di Fit and go

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Restare in casa non vuol dire dover necessariamente smettere di dedicare attenzione al proprio corpo o rinunciare all'allenamento. In questi giorni in cui tutti gli italiani sono invitati a non lasciare le proprie abitazioni se non per stretta necessità sono tante le soluzioni alla portata di tutti per continuare a mantenersi in attività. È con questo spirito che Fit and Go ha lanciato le "Pillole di fitness on line" dai propri canali social.Marco Campagnano, co-founder e CEO di Fit And Go, presenta così l'iniziativa: «In questi giorni di chiusura forzata e inattività in tantissimi stanno approfittando per fare esercizio fisico e tenersi in forma e fra l'altro il decreto del governo non impedisce l'allenamento fisico, sebbene in solitaria. Noi vogliamo aiutare gli appassionati di fitness a tenersi in forma rimanendo nella sicurezza della propria abitazione; negli spazi social di Fit and Go (su Instagram fitandgo_italia ) stiamo già proponendo schemi di esercizio e workout che tutti possono praticare e apprezzare: una proposta interessante da vivere e condividere insieme ai bambini. Una bella sessione di allenamento fra mamme e piccini può diventare un gioco divertente da vivere insieme, ovviamente modulando il carico e ridisegnando le attività laddove questo serva».