Arrivano le etichette termiche sulle bottiglie del latte: cambiano colore per proteggerci. Ecco come funzionano

Ledelle, in futuro, potranno presentare caratteristiche in grado di avvisarci quando lanon è abbastanza bassa da preservarlo. In, dove ogni anno viene sprecato latte per un totale di 25 milioni di sterline (quasi 29 milioni di euro), lesaranno presto realtà. Come riporta il Telegraph , infatti, grazie ad un accordo tra aziende produttrici di latte, rivenditori e associazioni contro lo spreco alimentare, dal 2019 compariranno, in tutti i supermercati della, bottiglie di latte dotate dimolto particolari, basate sulla: quando la temperatura del frigorifero non è adatta alla conservazione ottimale del latte, l'etichetta cambierà colore.In, infatti, la causa più comune dello spreco di latte non è l'attitudine dei consumatori, bensì la, che in media è di 2°C più alta rispetto agli standard raccomandati per la conservazione. Per aiutare le persone che non sono in grado di impostare la temperatura ottimale del proprio frigorifero, si è deciso di provare questa tecnologia, che potrebbe essere presto applicata a qualsiasi tipo di genere alimentare. Se poi la sperimentazione dovesse avere successo Oltremanica, non è escluso che in futuro possa approdare anche da noi.