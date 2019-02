Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caschetto e frangia nera sono i tratti distintivi di, alias. Un punto di riferimento per la skincare online tanto quanto offline, grazie alla sua linea di prodotti e a un'innata ironia.«Questa estetista è disincantata rispetto al mondo del beauty, che sembra tutto miracoli e stelline».«Consiglio il mio prodotto, ma anche come fare la stessa cosa senza usarlo».«Un fiorire di gente che si è ristretta la punta del naso. Un po' lo specchio dei tempi».«Tanta, ma anche chi li usa e non è disincantato. Esempio: quando su Instagram è uscito il filtro bolle, un sacco di gente mi ha chiesto di che marca fosse l'ombretto glitterato. Gli utenti che non sanno usare il mezzo non capiscono che non stanno guardando un'immagine reale. Soprattutto chi lo fa per lavoro, non posta una foto a caso. Non funziona così».«Chi lavora con l'immagine postproduce. Con i film la gente ci arrivava che non fossero reali, con i social network pensa che sia tutto vero».«Il mezzo è più familiare, ce l'hai in mano anche tu e non c'è di mezzo uno studio televisivo».«Quando mi chiedono qual è il miglior rimedio contro la cellulite, io rispondo Photoshop(ride n.d.r)».«Hanno dato un'opportunità a realtà piccole come la mia VeraLab di farsi conoscere. Chi ha imparato a usarli ha costruito dei business».«Anche chi non ha niente da dire ma una bella faccia ha visibilità. Trovo più onesto l'operato di una Chiara Ferragni, che è una vetrinona per i brand di moda, piuttosto che quelle che ti fanno lo spiegone sui beveroni».«Mentre Manuele Mameli trucca, farò domande a lui e Chiara».«Ho scritto un libro, Guida cinica alla cellulite, di cui vado molto fiera. Dovrei fare anche il secondo se avessi tempo. Sono ospite di Detto Fatto, e ora ho un mio stand in Rinascente».«Mi piacerebbe, ma il pubblico social e quello tv sono ancora molto diversi».