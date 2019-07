Estate, boom dell'epilazione definitiva maschile in Italia: «Spalle e schiena le zone più richieste»

Martedì 30 Luglio 2019, 16:00

Il trend appare decisamente in crescita: accanto alle donne, che restano la maggioranza, sempre più uomini scelgono l’epilazione definitiva, tanto più quando il richiamo delle spiagge si fa sentire.Con lo sviluppo delle tecniche di depilazione, a rasoi, cerette e epilatori elettrici, da qualche tempo si è aggiunta ancheUna soluzione che, cifre alla mano, negli ultimi anni sta riscuotendo sempre più apprezzamento, anche in Italia. In base ai dati forniti da uno studio realizzato da epiLate, multinazionale del settore – con centri in Italia, Spagna e Svizzera - tra il 2017 e il 2018 si è registrato un incremento delle persone che ricorrono all'epilazione definitiva del 37,91% e un aumento del 24,89% nei primi sei mesi del 2019.Insomma, sempre più uomini cercano metodi definitivi per liberarsi dei peli rispetto alla ceretta o al rasoio. Dal report di epiLate, emerge che le parti più richieste sono le spalle (17,10%), la schiena (15,82%), il petto (13,59%), le ascelle (13,26%), l' addome (11,54%). Ma non manca chi sceglie di definire la barba (6,19%) o persino di eliminarla completamente (2,52%).