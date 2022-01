Il magnesio fa dimagrire: ecco come e quali cibi mangiare

Tra i sali minerali fondamentali per il nostro organismo c'è il magnesio. I suoi benefici sono molteplici e ora se ne aggiunge uno poco conosciuto: fa dimagrire. Esiste una dieta che lo vede protagonista e oltre a ridurre il giro-vita, fortifica ossa, denti e cuore. Questo minerale presente nel nostro corpo, ma di cui spesso siamo carenti, è uno straordinario alleato per dimagrire. La dieta del magnesio è un regime alimentare ipocalorico (tra le 1200 e le 1500 calorie) e permette di perdere fino a 7 chili in 3/4 settimane. Ovviamente vi sconsigliamo di affidarvi al fai da te, ma piuttosto di rivolgervi ad un medico esperto se volete intraprendere una dieta. Per curiosità, vediamo come è composta questa dieta. Crediti foto: shutterstock, kikapress Music: «Buddy» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 12:58

