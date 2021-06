Dieta, il diabete colpisce meno chi mangia il mango: la scoperta scientifica

415 milioni: questa è la cifra esorbitante di malati di diabete nel mondo secondo i dati della World Diabetes Federation pubblicati nel 2017. Vuol dire 1 adulto su 11 e il dato, ahinoi, è destinato a crescere. Si stima che nel 2040 a soffrire di questa patologia saranno in 642 milioni. Ecco perché riuscire a prevenire il diabete resta fondamentale. Ciò implica non solo un monitoraggio periodico del proprio stato di salute, ma anche un’alimentazione sana e attività fisica regolare. Fondamentale è anche la conoscenza dello stato di prediabete, per evitare di arrivare alla patologia conclamata. Tra le armi insospettabili che abbiamo nelle mani per provare a contrastare questa malattia forse non tutti sanno che c’è anche un frutto esotico, il mango.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 10:57

