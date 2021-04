Dieta e caffè: berne uno 30 minuti prima di allenarsi fa bruciare più grassi

Sebbene il caffè non deve essere assunto in dosi eccessive, berne uno prima di allenarsi porta dei benefici inaspettati al nostro corpo. Lo dice la scienza. Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Granada su un gruppo di 15 uomini di circa 32 anni ha mostrato come coloro che avevano bevuto caffè mezz'ora prima di sottoporsi ad un allenamento aerobico, hanno bruciato più grassi. Crediti foto @Kikapress, @Shutterstock Music: «Funday» from Bensound.com

Leggi anche: >> CAMMINARE OGNI GIORNO FA DAVVERO BENE? L’”EFFETTO COLLATERALE” CHE PROVOCA QUESTA ATTIVITÀ FISICA

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA