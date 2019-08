Dieta dei 5 colori, il menù invitante per dimagrire d'estate

Sabato 10 Agosto 2019, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei arrivata/o ad agosto appesantito/a dai chili di troppo e vuoi rimetterti in forma in poco tempo? Puoi farlo senza rinunce ed estenuanti digiuni seguendo una dieta basata suiSecondo gli esperti, infatti, le sostanze responsabili del colore del cibo hanno una grande importanza per il buon funzionamento del nostro organismo e per la salute in generale. Questo perché i colori, dovuti a composti organici vegetali denominati fitochimici, svolgono una naturale funzione protettiva, rinforzando il sistema immunitario e contrastando l’azione dei radicali liberi.Aglio, cipolle, pere, mandorle. Tutti questi cibi sono alleati naturali per combattere il colesterolo cattivo e l'ipertensione arteriosa.Uva, fichi, melanzane, mirtilli, prugne sono antiossidanti utili per rinforzare ossa, pelle e capelli.Spinaci, bietole, agretti, cicoria, insalata favoriscono il drenaggio linfatico e rafforzano il sistema cardiocircolatorio.Carote, zucche, albicocche e tutti i frutti e i vegetali di colore giallo sono indispensabili vitamine A, B e C.Pomodori, fragole, ciliege, ravanelli contengono antocianine e licopene che favoriscono il drenaggio di liquidi e rinforzano l’apparato vascolareColazione: Ciotola di mirtilli + bicchiere di latte parzialmente scremato o yogurt con fruttaSpuntino: Un kiwi o due fette di ananasPranzo: Pesce alla griglia, una porzione di verdure (insalata/spinaci/broccoli) + fetta di ananasMerenda: Una fetta di anguriaCena: Petto di pollo alla griglia, un'insalata di pomodori + due prugne