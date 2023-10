Brooks Find Your Run Tour, la stagione di appuntamenti dedicati al running torna in Lombardia

di Redazione web

Brooks Running annuncia il ritorno del Find Your Run Tour 2023, in una nuova edizione autunnale che prevede appuntamenti in diverse città italiane, presso store e parchi, con l’obiettivo di avvicinare differenti categorie di runner con allenamenti pensati ad hoc da coach d’eccezione. Il Find Your Run Tour non pone il focus sulla quantità di corsa, quanto più sulla qualità degli appuntamenti in programma: il fine è infatti quello di correre in compagnia, unendo runner più esperti ad appassionati o neofiti, sprigionando a pieno lo spirito Run Happy di Brooks Running.

Per non perdere la buona abitudine di fare movimento con la scusa delle temperature più frizzanti, soprattutto all’aria aperta, Brooks Running torna a seguito della stagione primaverile del Find Your Run Tour, che ha riscosso entusiasmo e apprezzamento da tutti i partecipanti, con una nuova e divertente edizione nelle giornate più fresche in arrivo. Un grande incentivo per i partecipanti al Find Your Run Tour è la possibilità di allenarsi testando i nuovi modelli della collezione di Brooks Running, selezionati con l’ausilio dei tecnici di prodotto nei punti di ritrovo indicati, sulla base delle proprie necessità e allo stile di corsa. Ciascuna tappa, gratuita e aperta a tutti, sarà arricchita dalla presenza di importanti coach che si sono già dimostrati ideali intrattenitori e allenatori durante la scorsa edizione, studiando allenamenti su misura per coinvolgere i runner con attività che si adattino ai differenti livelli di preparazione motoria, non dimenticando inoltre le numerose sorprese che attendono i partecipanti.

Per le numerose tappe del Find Your Run Tour è prevista l’alternanza di coach professionisti e d’eccellenza: l’atleta olimpico, tre volte vincitore di un IRONMAN Daniel Fontana; il Team Manager e coach FIDAL Tito Tiberti; la specialista di nutrizione e integrazione dello sport Elena Casiraghi, laureata in Scienze Motorie con un Dottorato di Ricerca in Attività Fisica Nutrizione e Benessere, e il fondatore della Scuola Italiana di Camminata Sportiva Fabio Moretti.

La regione lombarda accoglierà il Find Your Run Tour per due tappe:

Il 10 ottobre dalle 18.30 con il coach Daniel Fontana a Milano (MI), presso lo store Don Kenya

Il 25 novembre alle 10, l’appuntamento è presso il village della Milano21 Half Marathon

Gli allenamenti del Find Your Run Tour sono gratuiti e aperti a tutti, previa registrazione sul sito ufficiale di Brooks Running: https://www.brooksrunning.com/it_it/find-your-run-tour

