Booster Elite Evolution, la presentazione a Milano con il re della 100 km Giorgio Calcaterra

di Redazione web

BV Sport, brand francese punto di riferimento nel settore dell’abbigliamento a compressione per lo sportivo, ha presentato in Canottieri Olona a Milano la nuova versione del suo prodotto faro: il Booster. Presente all’evento anche Nicolas Corona oggi proprietario dell’azienda con il fratello Thomas Corona.

Giornalisti, influencer e rivenditori selezionati, hanno potuto testare di persona il Booster Elite Evolution durante una run guidata da Giorgio Calcaterra, re delle 100 km. Si è poi tenuta una presentazione approfondita del prodotto condotta da Manuela Corona, Responsabile BV Sport Italia e Julien Romain, laureato in Biomeccanica oggi R&S e Training Manager presso BV SPORT che ha così introdotto il nuovo prodotto: “Per oltre tre anni, presso il nostro centro di ricerca e sviluppo, abbiamo lavorato per la messa a punto del nostro nuovo gambale compressivo per lo sforzo concentrandoci sui seguenti punti: Biomeccanica, Bioenergetica, Ecologia, Comfort e Design. Abbiamo effettuato vari test nel nostro LAB BV SPORT”.

Il BOOSTER ELITE EVOLUTION incorpora il brevetto BV SPORT della COMPRESSIONE SELETTIVA

Il Booster è realizzato con una struttura di maglie a rigidità variabile: una più rigida a livello del polpaccio con struttura antivibrante, una di sostegno a livello del tendine d'Achille, una più flessibile a livello della tibia per proteggere le sensibili strutture pretibiali, una di sostegno posta a livello dell'inserzione tendinea del tricipite surale per proteggere il muscolo durante i dislivelli. Rispetto al BOOSTER ELITE EVO2, questa nuova versione: Ha nuove maglie, più tecniche ed efficienti rispetto ai precedenti BOOSTER che migliorato l'efficienza biomeccanica, in particolare con le vibrazioni e l'ossigenazione muscolare. Più leggero del 25% grazie alla microfibra ecologica SENSIL ECOCARE. Questa microfibra permette al prodotto di essere molto più morbido fino a dimenticarsi di averlo addosso È più facile da indossare e da togliere.

Sono state rielaborate le zone di compressione in modo che non siano asimmetriche per limitare il rischio di un cattivo posizionamento del BOOSTER Più performante e più confortevole Questo BOOSTER accelera il ritorno venoso, fornisce un supporto muscolare ottimale e apporta ossigeno ai muscoli per combattere l'affaticamento muscolare.

Gli studi scientifici dimostrano i seguenti benefici:

•Fino al 42% di riduzione delle vibrazioni ad ogni impatto al suolo

•Miglioramento del 79% del ritorno venoso che consente l'eliminazione delle tossine accumulate dallo sforzo

• Riduzione del 39% del dolore muscolare il giorno dopo l'esercizio

•Miglioramento del 29% dell'ossigenazione muscolare che rappresenta un indice di affaticamento muscolare.

A dimostrazione di questo ultimo punto Romain ha posizionando dei sensori sui polpacci di Luca Vassena, commerciale BV Sport, chiedendogli di indossare il booster su una sola gamba e mostrando la variazione percentuale tra una e l’altra.

Infine, il Booster Elite Evolution cerca di limitare il suo impatto sul nostro pianeta grazie all'utilizzo della microfibra SENSIL ECOCARE ricavata dai rifiuti pre-consumo, ma anche riducendo al minimo gli sprechi, il consumo energetico e il trasporto immaginato, sviluppato e prodotto in Francia, nell’azienda di Saint-Etienne.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA