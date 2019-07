Baciare le prostitute, perché gli uomini vogliono farlo? Le escort rispondono così

Perché gli uomini vogliono baciare le escort? È la domanda che si è posta una ricerca di EA Insights, che ha analizzato il fenomeno grazie ai dati raccolti da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort e incontri per adulti in Europa sugli annunci per adulti in Italia. Sono infatti molto alte le percentuali di richiesta, da parte degli utenti, del cosiddetto French Kiss, nell'accezione romantica la massima espressione del sentimento amoroso.







Si varia da provincia in provincia. Le più disponibili si trovano a Udine dove il servizio è al 100%, mentre le più "romantiche" sono a Caserta, con solo il 10% disponibile a baciare (In allegato le percentuali per provincia). Un campione di escort intervistate ha evidenziato scenari alla Pretty Woman per le sex workers. A fianco a quelle per cui il bacio non è altro che un servizio tra i tanti, moltissime mettono dei paletti.



LA MAPPA





Il bacio è molto intimo, lo dai solo alla persona con cui hai confidenza profonda, con amore, passione. Bacio solo gente che mi piace, non riesco a farlo con persone che non apprezzo. Non mi viene automatico, non sono un robot, è una cosa personale. Non si può baciare tutti, ma solo coloro che per noi sono speciali. Il bacio alla francese è una cosa molto intima, tutti i clienti lo chiedono, soprattutto quando vedono una ragazza carina, pulita, con una bella bocca. Certo l’eccitazione parte dal bacio, per gli uomini è molto importante iniziare con questo e lo chiedono praticamente sempre

Noemi, di Bologna, 30 anni, cinque recensioni a quattro stelle su Escort Advisor, in attività da circa un anno e mezzo, illustra come ci sia un problema di fondo dietro alle richieste dei clienti:

Spesso gli uomini lo chiedono, ma non lo faccio perchè lo vivo in maniera molto intima. Tantissimi insistono per avere dei baci, ma non cedo mai, nemmeno con quelli abituali. Se dovessi fare una statistica direi che il 99% dei miei clienti lo chiede. Durante la prima telefonata, quasi tutti, mi domandano se faccio questo tipo di “servizio”, è una delle cose che più cercano.

Io personalmente non ho mai ceduto, nemmeno con quelli più giovani o gli uomini più affascinanti, anche per una questione di igiene, ma soprattutto per l’emotività che è racchiusa dietro ad un bacio

Certo, l’assenza del bacio toglie qualcosa ai rapporti sessuali e al coinvolgimento del momento. Quello che ho notato è che gli uomini cercano un minimo di calore affettivo attraverso il bacio. Vorrebbero attenzioni femminili in questo senso. Ho a che fare con moltissimi uomini sposati a cui le mogli negano molto perchè magari prese dal lavoro e dai figli. Gli uomini, quando chiedono il bacio, vanno in cerca dell’amica, dell’amante, dell’affetto che non trovano più nella loro vita, come le coccole o anche solo le chiacchiere

Rebecca, 37 anni di Ancona, con un anno di lavoro alle spalle e otto recensioni tra le quattro e le cinque stelle su Escort Advisor, invece, spiega come:

Dipende da chi si ha davanti. Non lo faccio con tutti, ma solo con certi clienti che mi piacciono particolarmente. Per telefono me lo chiedono e io garantisco che il “servizio” ci sarà, ma solo se almeno sono puliti e se magari si aggiunge un extra. Non è sempre facile, una volta con un cliente non proprio affascinante mi stava anche venendo da vomitare. Possono scappare i baci “a stampo”, ma quelli alla “francese” hanno bisogno di trasporto. Coloro che vengono da me si lamentano della moglie che non si fa toccare da mesi. Il bacio per le persone rappresenta tutto, è un segnale di legame personale, va dato solo a chi si vuole bene. Quando lo faccio per lavoro, alla fine non sento nulla

Venerdì 5 Luglio 2019

