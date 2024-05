Allarme sangue, l'Avis Milano lancia "Insieme per la vita" per incentivare la donazione

di Cecilia Legardi

AVIS Milano e Profumeria Mazzolari lanciano INSIEME PER LA VITA, un'iniziativa dedicata a promuovere il prezioso gesto del dono del sangue e incoraggiare azioni di prevenzione e diagnosi precoce di malattie tra i donatori. Questo progetto evidenzia che donare sangue non solo salva vite, ma offre anche un'opportunità per controllare il proprio stato di salute.

INSIEME PER LA VITA si propone di ampliare il sostegno fornito da Profumeria Mazzolari ad AVIS Milano negli ultimi due anni con il coinvolgimento di altre aziende interessate e creare così un'imponente rete di solidarietà per sostenere l'operato di AVIS Milano.



Nel corso del 2024, INSIEME PER LA VITA , un progetto senza scopo di lucro ispirato e promotore dei valori di solidarietà, inclusione e sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, con un focus specifico sugli obiettivi relativi alla salute, alle imprese e alla partnership, implementerà le seguenti iniziative:



OBIETTIVO 3: SALUTE E BENESSERE



Diagnosi precoce delle patologie polmonari: in collaborazione con IRCCS Santa Maria Nascente - Fondazione Don Gnocchi, verrà avviato un programma di monitoraggio su circa 5000 donatori presso AVIS Milano per individuare precocemente patologie respiratorie, con particolare attenzione all'enfisema nei fumatori.

Progetto di diagnosi precoce del carcinoma della mammella (Progetto Donna): espansione del programma già attivo in AVIS Milano dal 2020 per includere indagini strumentali come ecografie e mammografie, per una diagnosi precoce del carcinoma mammario.



OBIETTIVO 9: IMPRESE, INNOVAZIONE, INFRASTRUTTURE



INSIEME PER LA VITA mira a coinvolgere un numero sempre crescente di aziende nella cruciale tematica della donazione di sangue, diretta a offrire opportunità vitali a individui di tutte le età.



OBBIETTIVO 17: PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI



Supporto alla partnership tra AVIS Milano e l’Università degli Studi di Milano: INSIEME PER LA VITA sosterrà la ricerca e le iniziative di prevenzione e diagnosi precoce condotte dall'Università per migliorare la salute della comunità.

Con l'obiettivo di trasformare gli obiettivi in risultati tangibili, INSIEME PER LA VITA si impegna per un'evoluzione graduale verso un'organizzazione più articolata e pronta ad affrontare nuove sfide professionali.

