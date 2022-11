Asics, la campagna dramatic transformation: nuova ricerca

Attraverso una nuova ricerca, Asics dimostra che le persone che osservano fotografie sul cambiamento del fisico subiscono un impatto negativo sulla salute mentale. Lo studio dimostra infatti che tre quarti degli intervistati (75%) sono convinti che l’ossessione della società nel raggiungere un corpo perfetto danneggi il benessere psichico e che il 69% sia demotivato dalle immagini che mostrano una trasformazione. Infine, oltre la metà (53%) si sente insicuro del proprio corpo dopo aver visto le tipiche immagini del “prima – dopo”.

Lo studio si inserisce all’interno di una campagna di Asics lanciata lo scorso 10 ottobre durante la Giornata Mondiale per la Salute Mentale.

L’intenzione è quella di disincentivare la società nel considerare l’attività fisica solo come un mezzo per raggiungere canoni estetici predefiniti. Per questo, il brand nipponico ha deciso di cambiare il formato degli scatti che mostrano la forma fisica delle persone prima e dopo lo sport. In questo modo, l’azienda intende evidenziare come fare esercizio abbia un potere edificante soprattutto sulla mente.

Fare sport ha infatti benefici sul benessere psicologico delle persone: solleva l’umore, migliora il sonno, aiuta a gestire lo stress e può anche ridurre il rischio di depressione . Ciononostante, oltre il 69% delle persone si sente demotivato dalle immagini che mostrano il cambiamento del corpo dopo l’esercizio fisico. A supporto della campagna, la serie di fotografie scattate da Sophie Harris-Taylor mostra la trasformazione del mood dei soggetti dopo soli 15 minuti e 9 secondi di esercizio, il tempo minimo necessario per rilevare un beneficio mentale .

Le due immagini non mostrano un cambiamento evidente del corpo, ma evidenziano l’impatto positivo dello sport sulla mente. Gli scatti intendono mettere in discussione la percezione che le persone hanno delle dramatic transformation, con l’obiettivo di Anima Sana In Corpore Sano, di incoraggiare lo svolgimento di attività fisica non solo per raggiungere un obiettivo estetico, ma soprattutto per giovare alla propria salute mentale.

Gary Raucher, EVP di ASICS EMEA, ha dichiarato: "La cultura delle immagini di 'body transformation’, veicolata principalmente tramite social media, ha condizionato la società a vedere lo sport unicamente funzionale al cambiamento fisico. Noi di ASICS crediamo che i benefici del movimento vadano oltre questo e che migliorino la salute psichica di molti. Ecco perché ci chiamiamo ASICS – Anima Sana in Corpore Sano".

"ASICS EMEA non pubblicherà sui suoi canali immagini di trasformazione del corpo che si concentrano esclusivamente sul cambiamento estetico. Questa campagna ha anche il sostegno della nostra comunità di 500 e più ASICS FrontRunner, con un pubblico di milioni di persone. La community si impegna a condividere solo scatti che riflettono la sensazione edificante che il movimento porta con sé: il potente impatto mentale ed emotivo dell'esercizio fisico su corpo e mente".

