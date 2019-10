Walk&Learn, arriva la prima App con gli attori che raccontano i monumenti

I pensionati d'oro, che mensilmente percepiscono cifre fino a 90 mila euro erano le vittime preferite.

Giovedì 17 Ottobre 2019

Visitare ilpartendo dai momumenti dell'ed essere accompagnati dall'illustre, promotore degli artisti e dei letterati dell', o passeggiare con a fianconelmentre che ci raccontano il territorio dove ci troviano, da oggi sarà possibile, grazie alla nuova ed innovativa applicazione per smartphone e dispositivi telefonici mobili “” progettata dalla societàe finanziata dalla. La App, unica nel suo genere con la possibilità di scaricare anche tour virtuali che consentono di rendere visibili al pubblico le piccole chiese, i palazzi ed i musei che spesso sono chiusi per mancanza di fondi e sicurezza nel territorio della provincia. ().Il dispositivo rivoluzionario non solo in campo turistico, ma anche per gli amanti dei cammini è stato presentato a, presso il, sede dellanel corso della tavola rotonda “”, dove è stato posto in evidenza il concetto di “” che permetterà alle persone ed agli utilizzatori della App, di scoprire i luoghi del territorio accompagnati dalle parole e dalle storie di illustri personaggi, icone della storia del nostro Paese. Fare un' esperienza unica sul Cammino nella, percorso naturalistico e storico- culturale delimitato dalla catena montuosa del Terminillo, racchiuso in una terra fertile e ricchissima di acqua custode del pensiero più antico ed autentico dell’esperienza di. Corsi d' acqua, presenti su quel territorio, come ilvicinouna risorgiva d' acqua cristallina, che ispirò la canzone “” a, originario proprio di quel paesino. ( Nella foto la presentazione della).Camminando con il dispostivo mobile in mano, si potrà incontrare un attore che interpretae che guiderà il turista in un cammino spirituale e di scoperta oppure si potrà interagire con il letterato romanonato a Rieti nel 116 AC, ancora si potrà passeggiare conil primo insegnante del mondo, o con una guardia forestale lungo i sentieri attorno a, cosi come scoprire la fondamentale risorsa dell’acqua con l’Ingegner Lorenzini o un meraviglioso percorso spirituale con« Questo dispositivo cambierà la vita dei camminatori e turisti italiani. Il nostro tentativo è di rinnovare il racconto del grande museo diffuso italiano, con una narrazione che ricorda il teatro da strada – evidenzia l' ideatore della App,nonchè fondatore e, vuole dare voce a tutti quei siti che sfuggono ai soliti 40 circuiti culturali, ma che spesso hanno anche più valore. Siamo partiti per questa avventura che spero ci porterà in tutta Italia per contribuire alla conoscenza, alla meraviglia e all'esplorazione delle preziose storie del nostro patrimonio culturale».L' utilizzo di questa applicazione favorirà, quello che il ministro del turismo Dario Franceschini ha definito, il turismo lento e di qualità, diventerà anche un importante strumento per mettere in rete le storie minori del nostro patrimonio culturale per incentivare l' ingaggio delle guide turistiche . Altri comuni ed importanti centri d' interesse storico e culturale, entreranno presto nella lista delle località presenti nella App cheaderiscono al progetto.