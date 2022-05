La Venezia di Monet, veduta italiana più pagata di sempre: asta da record da Sotheby's

Venezia spinge al rialzo le quotazioni di un Monet: nella sua prima apparizione alle aste, una veduta del 1908 del Canal Grande e Santa Maria della Salute è stata venduta per 56,6 milioni di dollari diventando la veduta veneziana più pagata dell’artista a un’asta e, più in generale, la più costosa veduta italiana mai finita all’incanto. Il quadro si unisce a una lunga serie di dipinti di Monet venduti per oltre 50 milioni di dollari.

L’artista passò tre mesi a Venezia nel 1908. Molti dei quadri di questo periodo sono in importanti musei, tra cui il Museum of Fine Arts di Boston e il Fine Art Museums di San Francisco.

