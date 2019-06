​«Van Gogh tra il grano e il Cielo», Canale 5 celebra il pittore olandese

Auditel, saranno censiti i tablet e gli smartphone: parla l'esperta: «Mi aspetto il boom delle serie tv»

Giovedì 27 giugno 2019, in 1^TV assoluta, va in onda in seconda serata il docufilm-evento. La vita, le lettere, la meraviglia dei suoi dipinti in un viaggio senza precedenti nei luoghi della sua arte.L’attrice Valeria Bruni Tedeschi accompagna l’intero racconto, dalla chiesa di Auvers-sur-Oise, in Francia, chedipinse qualche settimana prima di suicidarsi. La serata evento offre un inedito sguardo su Van Gogh (1853-1890), attraverso il lascito della più grande collezionista privata di opere del genio olandese Helene Kröller-Müller (1869-1939) che arrivò ad acquistare quasi 300 lavori, tra dipinti e disegni. Il documentario racconta, grazie all’eccezionale mostra allestita nella Basilica Palladiana di Vicenza - 40 dipinti e 85 disegni proventi dal Kröller-Müller Museum di Otterlo in Olanda - l’unione spirituale di due persone che non si sono mai incontrate durante la loro vita. Infatti, Helene Kröller-Müller aveva 21 anni quando Van Gogh morì nel 1890. La collezionista e il pittore hanno condiviso la stessa tensione verso l’assoluto e la ricerca di una dimensione religiosa e artistica pura, senza compromessi. Due universi interiori dominati dall’inquietudine e dal tormento. La colonna sonora originale del film è firmata dal compositore e pianista Remo Anzovino.