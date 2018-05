Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA -torna a Domenica Live e ribadisce di essere figlia di Salvador Dalì, nonostante l’esame del DNA abbia stabilito che non così.La donna basa la sua convinzione sul racconto della madre e della nonna e ha sempre dichiarato di voler far emergere la verità per l’onore della madre.La madre recentemente è morta, ma Pilar non ha intenzione di rinunciare alla sua battaglia.«Proseguirò fino alla mia morte e dopo di me lo faranno i miei figli - dice - io voglio la verità».Pilar ha presentato ricorso contro la sentenza e questo è stato accolto. Così il cadavere di Salvador Dalì sarà nuovamente riesumato.«Lo abbiamo fatto una volta, lo faremo anche una seconda e fin quando sarà necessario».Intanto, a sorpresa, è arrivata la notizia di un uomo, che vive a Roma e dice di essere figlio di Salvador Dalì ma di non voler chiedere soldi.Attacchi a Pilar sono arrivati anche da Amanda Lear, compagna di Dalì per sedici anni, che sostiene da anni che il maestro fosse impotente.