Nella Capitale si era già fatto conoscere durante l’incursione artistica negli spazi dell’ex saponificio, con i suoi murales colorati che raccontavano la purezza dei bambini. Adesso, ripartendo dal quel ciclo di opere, Seth, amato, torna a Roma come protagonista unico di una mostra alla Dorothy Circus Gallery di via dei Pettinari. Dedicata all’innocenza dell’infanzia, l'esposizione “” (“Metti in ordine la tua camera”), visitabile a partire da sabato 24 novembre per un mese, è l'occasione per riscoprire Julien Malland,, e seguire la sua narrazione poetica tela dopo tela, comprese alcune creazioni realizzate in passato nello spazio tra viale Marconi e il Gazometro.Ogni immagine esposta rinnova l'invito per lo spettatore a cullarsi, attraverso i ricordi, in un tempo perduto ancora abitato dal nostro “”. La camera a cui si riferisce l’artista, infatti, è la stessa stanza dove ognuno può ritrovare la fantasia, le emozioni più pure, la polvere di fata che aiuta a volare. Seth disegna personaggi semplici dell'infanzia, che albergano in ambienti immaginari e fluttuano in uno spazio eterno e contemporaneo. Come racconta, curatore della mostra, i protagonisti delle sue tele «siamo noi, è l’innocenza perduta nella disillusione del nostro tempo».Andando oltre il codice di graffiti più “facile” e popolare, fatto di teschi e icone furiose, l’artista celebra la purezza e la semplicità, dando vita a composizioni estremamente colorate e ordinate, che spingono i visitatori a lasciarsi andare.è stata scelta dalla Galleria per inaugurare una nuova stagione che prevede una serie di doppie personali. Alcune opere dello street artist, infatti, sono protagoniste dell’esibizione che si tiene in contemporaneanella nuova sede a Connaught village della Dorothy.sulla Dorothy Circus Gallery: via dei Pettinari 76, Roma. Tel. 06 68805928; cell. 3385614113. Sito: www.dorothycircusgallery.com . Orari: lunedì-venerdì dalle 10.30 alle 18.30; sabato dalle 11.30 alle 19.30.