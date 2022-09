Musei d’Italia, sai quali sono i più apprezzati?

Dopo due anni difficili per la cultura, negli ultimi mesi musei, gallerie e pinacoteche hanno finalmente riaperto i battenti. Per sottolineare la ricchezza culturale del nostro Paese, Musement ha stilato una classifica dei tre musei più apprezzati di ciascuna regione italiana. Per realizzare lo studio si sono analizzati più di 1.000 musei sul territorio nazionale, componendo le diverse top 3 sulla base del numero di recensioni ricevute su Google.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022

