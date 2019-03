L'urlo di Munch, ecco la nuova scoperta sul quadro: «Il protagonista non sta urlando»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È senza dubbio uno dei quadri più conosciuti del mondo, dipinto attorno al 1893 dal pittore norvegese. Stiamo parlando de, opera che da più di un secolo colpisce il mondo con i suoi colori e con il viso in primo piano, con le sue orecchie tappate e la faccia deturpata da un urlo a squarciagola.Secondo gli studiosi delinfatti,, come sempre si è pensato e creduto,, e che sotto choc si copre le orecchie, sgrana gli occhi e apre la bocca. Un urlo sentito, più che emesso quindi. E dal museo inglese sembrano assolutamente certi della loro affermazione.Il British Museum infatti sta per inaugurare una mostra in cui esporrà alcuni schizzi di Edvard Munch stesso, fra i quali una antica stampa in bianco e nero che dimostrerebbe la teoria della curatrice della mostra,: «Questa rara versione de L'Urlo che presenteremo dimostra chiaramente che il quadro più famoso del pittore norvegese Edvard Munch ritrae una persona che sente un urlo e non, come molte persone continuano a sostenere, una persona che urla», le sue parole al Telegraph . Secondo Bartrum poi non è detto che lo stesso strillo sia stato sentito da altre persone: «».