Da Kathmandu a Roma, il ponte artistico dell'Italian Councile per scoprire le opere di ​Namsal Siedlecki

Namsal Siedlecki e le sue Mvaḥ Chā (Crisalidi) in mostra alla Fondazione Pastificio Cerere di Roma (a cura di Marcello Smarrelli) dal 22 settembre al 30 novembre 2020. L'evento presenta per la prima volta in Italia i risultati del progetto Crisalidi - in anteprima a gennaio a Kathmandu, Nepal - realizzato grazie al sostegno dell'Italian Council, programma di promozione di arte contemporanea italiana nel mondo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.



Il nucleo principale della mostra è costituito da cinque sculture in bronzo, dal titolo Mvaḥ Chā (Crisalidi), realizzate da Siedlecki nel 2019 durante diversi periodi di residenza a Kathmandu, dove ha avuto modo di sperimentare e approfondire la tecnica della fusione a cera persa nepalese in alcune delle più importanti fonderie locali. In particolare, l’artista è rimasto affascinato dai passaggi che precedono la fusione: mentre in Occidente il modello in cera viene ricoperto da mattone triturato e gesso, in Nepal si utilizza un composto chiamato “Mvaḥ Chā”, una malta che si ottiene impastando argilla, sterco di vacca e pula, ossia l’involucro dei chicchi di riso.



L'interesse scientifico e antropologico per i fenomeni, l'approccio quasi alchemico alla materia e ai suoi “passaggi di stato”, l’attenzione a stili e tecniche diverse, la riflessione sul valore dell’opera - dichiara Smarrelli, curatore della mostra e Direttore Artistico della Fondazione Pastificio Cerere - sono le ragioni che hanno guidato la scelta dell'artista e del progetto, con il quale la Fondazione Pastificio Cerere ha partecipato al bando Italian Council».



Numerose le attività volte a raccontare il progetto a livello nazionale ed internazionale: alcuni talk d'artista si sono svolti presso l'Istituto Italiano di Cultura di Londra, al Kronika - Centre for Contemporary Art di Bytom in Polonia, e da In extenso, a Clermont-Ferrand in Francia; lecture dell'artista sono previste nei prossimi mesi presso le Accademie di Belle Arti di Roma, Firenze e Carrara; inoltre, è stato realizzato un workshop con gli studenti del Liceo Artistico Caravaggio di Roma.



A novembre 2020 sarà presentato un libro sul progetto, edito da Nero, con testi di Marcello Smarrelli, Direttore Artistico Fondazione Pastificio Cerere, Sangeeta Thapa, Direttrice Siddhartha Arts Foundation, Charles Jamyang Oliphant of Rossie, Ph. D Università di Oxford, Dipartimento Studi Orientali.



www.namsalsiedlecki.com - www.pastificiocerere.it Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 19:39

