Zecche, cosa fare per toglierle e cosa non fare mai

PORDENONE - Vademecum dell'azienda sanitaria nel caso di.«Anche se venire punti non significa essere necessariamente infettati, la maggiore preoccupazione correlata alla diffusione delle zecche riguardatramite il loro morso. Nella nostra regione le zecche sono responsabili della trasmissione della(causa della malattia di Lyme) e del virus della meningoencefalite da zecca (Tbe). Non esiste un'emergenza di encefalite da zecche nella provincia di Pordenone.. «Il morso di solito non è doloroso e non causa prurito, per cui può passare inosservato. Il periodo in cui è più facile imbattersi nelle zecche è quello compreso tra aprile e giugno mentre gli ambienti dove sono più diffuse sono quelli boschivi e i grandi prati non sfalciati. In caso di morso, è bene annotare la data e la località in cui si è entrati in contatto con la zecca, rimuoverla ogni cautela e con opportune pinzette e disinfettare la pelle.e, di conseguenza, il rischio di entrare in contatto con virus o batteri. La rimozione della zecca va effettuata utilizzando una pinzetta con un».