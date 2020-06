La volpe resta incastrata con la testa in una ruota, salvata da vigili del fuoco e veterinari

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 16:13

Una storia a lieto fine, ma con un dubbio che tormenta ancora tutti: «Come diavolo ha fatto a finire intrappolata lì dentro?». Una, infatti, è rimastacon la testa all'interno di una, lasciata nel cortile di un'abitazione, e per salvarla sono intervenuti sia i, sia iche hanno dovuto curarla per le ferite riportate. Come riporta Metro.co.uk , è accaduto qualche giorno fa a, cittadina a sud di. Laera rimasta incastrata con la testa all'interno del cerchione e a scoprirla erano stati i padroni della casa in cui l'animale si era intrufolato. Nel tentativo di divincolarsi, lasi è anche ferita in modo lieve al collo e, per liberarla, è stato necessario l'intervento degli uomini della London Fire Brigade e dei volontari della RSPCA. Applicando del grasso sul collo della volpe, e tentando di tagliare il cerchione, alla fine è stato possibile liberare la«Quella poverastava facendo di tutto per liberarsi ed era terrorizzata, sapevamo che dovevamo agire in fretta. Il collo le si era anche gonfiato nel tentativo disperato di divincolarsi e da sola non ci sarebbe mai riuscita» - spiega Kirstie, una volontaria della RSPCA - «Mentre i vigili del fuoco studiavano il da farsi, siamo riusciti a farle bere dell'acqua ed è evidente che abbia apprezzato. Con attrezzature speciali, i vigili del fuoco sono riusciti a tagliare il metallo e a liberare la. Subito dopo ho controllato le condizioni dell'animale, aveva una leggera ferita ed è bastato poco per curarla, poi l'abbiamo lasciata fuggire verso la libertà. Sono così grata ai vigili del fuoco, senza di loro non sarebbe stato possibile liberare la volpe».