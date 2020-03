Il veterinario Victor Larkhill rapisce due cagnolini dal padrone violento per dare loro una nuova famiglia

Victor Larkhill in una località in provincia di Alicante. L’uomo, già famoso per i numerosi salvataggi di animali in difficoltà, era stato contattato da alcuni residenti che gli hanno raccontato i maltrattamenti a cui erano sottoposti due cuccioli. Il tutto testimoniato da un video dove si sente proprietario dei due cani, minacciare di ucciderli. Alle urla seguono poi guaiti strazianti e lamenti che testimoniano la crudeltà delll’uomo contro due esseri indifesi.



Così Larkhill, aiutato da un suo collaboratore, ha deciso di intervenire: approfittando dell’assenza dell’uomo, i due sono entrati nella suavabitazione e hanno portato via i cuccioli. Dopo una corsa commovente, con la paura che qualcuno potesse fermare la loro fuga verso la libertà, tutto è andato bene e i due salvati sono stati portati in uno luogo sicuro dove sono stati curati e preparati a essere adottati. Il proprietario non ha fatto neanche denuncia, probabilmente per evitare di dover pagare per i maltrattamenti.



Per i due cani è stato un percorso complicato perché le violenze si portano dietro paure difficili da cancellare. Ma questa è una storia a lieto fine: i due animali, ormai non più cuccioli, ora vivono felici circondati da una famiglia di umani che li amano e dove hanno trovato altri amici con la coda con cui hanno fatto amicizia.

