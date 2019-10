Vende la sua auto per pagare un costoso intervento al cane malato: «Sarei devastato se dovessi perderlo»

Bokshil, il cane che da dieci anni aspetta fermo il ritorno dei suoi padroni

Domenica 6 Ottobre 2019, 14:14

per potersi. Randy Etter ha un legame molto forte con Gemini, al punto che non avrebbe mai lasciato che potesse succedergli qualcosa di male. Quando è stato necessario affrontare delle importanti spese mediche per lui, non ha esitato e ha preferito vendere la sua auto per aiutarlo.Il pit bull e la figlia di Randy hanno iniziato a giocare con una bottiglia di plastica, ma dopo qualche minuto si sono fermati, entrambi stancati dal gioco. Gemini però sembrava essere affaticato e non stare per niente bene, ha iniziato a seguire il padrone, quasi per chiedergli aiuto, così lo ha portato dal medico. Diversi veterinari però non riuscivano ad individuare la causa del malessere, fin quando un dottore non ha colto la diagnosi.Gemini aveva un blocco all’intestino che era stato ostruito dal tappo di bottiglia con cui giocava con la bambina. L’unica soluzione era l’intervento chirurgico, così l’uomo si è subito mosso per raccogliere i 4500 dollari necessari. Grazie a un suo amico ne ha trovati 2000 e gli altri li ha ottenuti vendendo l'auto. «Avrei speso ogni singolo dollaro ricavato dalla vendita dell’auto. Sarei devastato se dovessi perderlo», ha detto Randy. La pubblicazione della storia sui social ha smosso le coscienze di molte persone che hanno raccolto il denaro necessario per l'intervento, permettendo al padrone di saldare le spese senza vendere l'auto.Oggi Gemini sta bene, ha superato l'intervento e ha ripreso a giocare con la sua amata compagna di giochi. Mentre Randy non smette di ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per il suo cane, riuscendo a capire quanto fosse importante per lui il suo amico a 4 zampe.