Lo strano caso della gallina dalle uova verdi: nessuno capisce il motivo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 12:34

, il proprietario di un allevamento di pollame della città indiana di, Kerala, ha recentemente scoperto che una delle sue galline depone lecon il tuorlo verde.«Nove mesi fa ci siamo accorti che una gallina della nostra piccola fattoria che abbiamo accanto a casa ha deposto un uovo con il tuorlo verde. All'inizio siamo rimasti stupiti e non l'abbiamo mangiato», ha raccontato A.K. al portale The Minute News.In seguito, l'uomo si è reso conto che tutte le uova che la gallina depone hanno il tuorlo verde. L'uomo ha pubblicato foto e video del fenomeno sul suo account Facebook e assicura che queste uova hanno il sapore di tutte le altre.Nel frattempo, alcuni giorni fa, il personale dell'Università di scienze veterinarie di Kerala ha visitato la fattoria di Shihabudheen per condurre dei test e scoprire il motivo della peculiare colorazione delle uova. «È un fenomeno raro e vi è un'alta possibilità che sia dovuta all'alimentazione degli uccelli», ha riferito il professore di scienze avicole S. Sankaralingam.Tuttavia, l'agricoltore dubita di questa versione, dal momento che tutte le sue galline mangiano la stessa cosa. Al momento, A.K. Shihabudheen attende con curiosità i risultati delle prove di laboratorio.