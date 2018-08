Un cucciolo di delfino nel mare di Brindisi vuole giocare con i bambini

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un cucciolo di delfino è apparso oggi tra i bagnanti del Basso Adriatico.Il giovane cetaceo è stato notato in difficoltà nel mare calmo di Apani, poco a nord di Brindisi, e in molti si sono prodigati per fargli riprendere il largo ma saltando tra i bambini incuriositi e meravigliati il delfino piroettava sempre verso riva, come se volesse giocare con i piccoli. Poco dopo è arrivata la Capitaneria di porto che ha preso in consegna il cucciolo per portarlo in luogo protetto.