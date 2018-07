Uccisa la prima balena blu in 50 anni, compagnia finlandese sotto accusa

Fotografo si avvicina troppo, mamma orso lo attacca per proteggere i cuccioli

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alcunisono statidi averla primain oltre 50 anni. Il tutto è accaduto ine la scena è stata immortalata da. Gliaffermano che si tratta di una balena blu, unache non è statain questi ultimi cinquant'anni. “La troupe della stazione baleniera ha anche posato per le foto accanto alla balena e secondo me sapevano perfettamente che si trattava di una balena blu” afferma il portavoce diOng che si sta occupando di denunciare l'accaduto.Secondoad uccidere la balena è stata ladi baleniere di, che è stata autorizzata a massacrare balene finlandesi dal governo islandese, nonostante esisti unasulla caccia a questi cetacei. Sebbene l'permetta il massacro delle, non permette quello delle balene blu e la dottoressa Phillip Clapham, del, ha dichiarato:“anche se non posso escludere del tutto la possibilità che si tratti di un ibrido, non vedo alcuna caratteristica che lo suggerisca. Dalle foto, ha tutte le caratteristiche di una balena blu; soprattutto il modello di colorazione - non c'è quasi nessuna possibilità che un osservatore esperto lo identifichi erroneamente come qualsiasi creatura”. Il funzionario capo della, Robert Read, ha richiesto che i campioni divenissero prelevati da tutte lenei depositi di Loftsson e nei loro magazzini per poter portare avanti le