Turista infastidisce un elefante selvaggio, che la scaraventa via con la proboscide

Mai tentare di infastidire un elefante, soprattutto se si trova nel suo habitat naturale, in questo caso la foresta dell'India. Il video virale di una donna nelle vicinanze di un elefante ha fatto il giro del web, dopo che l'animale innervosito dalla sua presenza ravvicinata le ha mostrato tutta la sua forza e la potenza di cui è capace.

Ragazza scomparsa oltre 13 anni fa, riappare in un video su TikTok: «Vi racconto la mia storia»

Nel filmato, infatti, si vede l'elefante caricarsi e darle una spinta energica con la proboscide spingendola chissà dove, visto che poi il video si interrompe. Susanta Nanda, guida esperta che lavora per il servizio forestale indiano, autore del post, ha voluto mostrare cose potrebbe fare un animale selvaggio se infastidito dai comportamenti scorretti dei turisti.

You can’t fool an elephant even though he is tamed. They are one of the most intelligent animals to be in captivity. pic.twitter.com/rQXS6KYskN