Trovati pezzi di pelle di dinosauro: «Perfettamente conservata per 120 milioni di anni»

Gioco erotico finisce male, Anna morta a 22 anni mentre fa sesso con il fidanzato

sono state trovate in Sud Corea. Il ricercatore Kyung-Soo Kim, dell’Università Nazionale dell’Istruzione di Chinju, ha dichiarato di aver trovato tracce, sebbene piccolissime, di pelle di dinosauro, appartenenti probabilmente alla parte inferiore dellanei pressi della città di Jinju.Insieme ad altri ricercatori ha pubblicato lo studio su Scientific Reports. Le impronte sono state definite: «squisitamente conservate» e potrebbero essere appartenute al Minisauripus, sostanzialmente il più piccolo dinosauro mai scoperto: lungo meno di 20 cm e stato descritto a seguito del ritrovamento delle sue impronte fossili nella Formazione di Feitianshan, in Giappone. Le orme sono lunghe poco più di 2 cm e sono state trovate in uno strato di fango spesso appena un millimetro.L'ipotesi, come riporta anche l' Independent, è che il dinosauro abbia calpestato quelle terre circa 120 milioni di ann fa e parte della pelle sia finita nel fango che è riuscito a mantenerlo nonostante tutto il tempo trascorso