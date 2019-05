Sequestrati 133 cardellini: «Nei loro nidi i piccoli condannati a morte certa»

MONFALCONE - Un sequestro che rimarrà nella memoria, quello operato pochi giorni fa dalla Guardia di Finanza nei pressi di Monfalcone. Ben 133 Cardellini, una specie di fringillide protetta dalla legge trasportati illegalmente da due cittadini ucraini. Il carico di vite alate sarebbe stato diretto a Milano.



"Si tratta di una specie - ha affermato il CABS - i cui individui di provenienza irregolare sono notoriamente ambiti da allevatori senza scrupoli. In genere - hanno aggiunto i protezionisti - gli interventi sulla frontiera nord est del paese hanno portato alla scoperta di numerose centinaia di uccelli abbattuti da cacciatori italiani in trasferta, oppure di giovani tordi, da inserire nel mercato degli uccelli da richiamo per i cacciatori d'appostamento. E’ più raro che arrivino uccelli canori. In ogni caso, però, l'immissione nel mercato legale richiede l’apposizione di anelli modificati e il riciclaggio della documentazione di legge".



Il CABS esprime il proprio ringraziamento nei confronti della Guardia di Finanza che ha tra l'altro provveduto a sequestrare un'ingente somma di denaro. Il valore dei 133 Cardellini, invece, ammonterebbe a circa 15.000 er u o. "Per questo - ha aggiunto il CABS - occorrerebbero previsioni di legge ben più severe di quelle attuali. Oltre alle notevoli somme di denaro movimentate, tali traffici arrecano un danno gravissimo alla fauna protetta. Se, come sembra, verrà appurata la provenienza selvatica di tali animali, va altresì sottolineato come la cattura degli uccelli nel periodo di nidificazione avrà ucciso tutte le nidiate". Secondo il CABS oltre alla morte certa dei piccoli si aggiungerebbe quella di molti individui appena catturati. In tanti, infatti, non reggono allo stress della cattura. Il CABS è un'associazione con sede a Bonn specializzata in azioni di repressione del bracconaggio. Martedì 28 Maggio 2019, 11:44

