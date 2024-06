Toro semina il panico tra gli automobilisti: fuggito dal tir dopo un incidente, scorazzava in strada da due settimane

È finita la caccia al toro. Nelle prime ore dell'alba di venerdì, 7 giugno, l'animale è stato catturato dalla Polizia di Stato e dal Servizio Veterinario dell'Ulss. Il toro da due settimane scorrazzava libero, tra la zona industriale di Vicenza e l'autostrada A4, mettendo in pericolo l'incolumità di automobilisti e persone. Il bovino, del peso di circa 5 quintali, era fuggito dopo l'incidente del 23 maggio scorso, tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore.

Cosa è successo

Lo scorso 23 maggio un tir, che trasportava 51 capi di bestiame, si è rovesciato, provocando la morte di alcuni animali e la fuga di quasi tutti gli altri, oltre alla chiusura per ore della A4.

All'una di mattina, di venerdì 7 giugno, il toro è stato nuovamente individuato in zona industriale, dopo l'allarme lanciato da un cittadino: sulla vettura della Questura è salito uno specialista del Servizio Veterinario che è riuscito a colpirlo con un dardo narcotizzante, lanciato da una speciale carabina. Per la reazione del medicinale, che ha consentito di avvicinarlo in sicurezza, si è dovuto attendere sino alle 4.30 quando il toro è stato caricato su un mezzo e condotto in una stalla autorizzata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA