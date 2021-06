Tico, il pappagallo che canta i grandi classici del rock diventa star del web

Si chiama Tico, è un pappagallo verde dell'Amazzonia ed è diventato una vera e propria star del web. Il motivo? Questo uccello, con la sua 'voce', accompagna il suo padrone che suona la chitarra e canta i migliori classici di sempre del rock.

Tico vive in Florida con i suoi padroni, Frank e Gina Maglio, che lo hanno adottato 18 anni fa. Su YouTube, Tico e Frank stanno letteralmente spopolando grazie ad un canale in cui vengono caricati i video delle performance canore.

Tutto era iniziato per caso: Frank, con la sua chitarra, stava suonando Stairway to Heaven e Tico all'improvviso aveva iniziato ad accompagnarlo, 'cantando' il brano dei Led Zeppelin. A quel punto, Gina ha ripreso tutto in un video e da lì è iniziata l'avventura 'social' di questo meraviglioso pappagallo.

Mentre il padrone suona, Tico lo accompagna con la 'voce'. E poco importa il genere o l'epoca dei vari brani. Qui sopra lo vedete mentre si esibisce con You shook me all night long degli AC/DC, in basso invece Tico 'canta' Personal Jesus dei Depeche Mode.

Tico è in grado di cimentarsi con diversi brani: ascoltatelo mentre canta When I come around dei Green Day o mentre si esibisce con A horse with no name degli America.

In 18 anni insieme, Frank sembra essere riuscito a trasmettere la passione per il rock al suo Tico. Il pappagallo lo accompagna anche nell'esecuzione di brani come Wind of change degli Scorpions o Dust in the wind dei Kansas.

Il gruppo preferito di Tico, stando a quanto rivelato dal suo padrone, sono indubbiamente gli AC/DC. Ecco il pappagallo che canta Whole lotta Rosie.

Questa che vi proponiamo è solo una minima parte del vasto repertorio di Tico e del suo padrone Frank. Se preferite i grandi classici senza età, potete ascoltare anche il pappagallo mentre canta Here come the sun dei Beatles.

