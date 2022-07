Salvano cucciolo di tartaruga marina, poi la scoperta choc: «Ha defecato plastica per sei giorni consecutivi»

Un cucciolo di tartaruga verde, messo in salvo da alcuni animalisti a Sydney, aveva ingoiato così tanta plastica che ha impiegato sei giorni per espellerla tutta. Questo esemplare di appena 127 grammi, riporta l'Indipendent, è stato ritrovato in posizione supina sulla spiaggia, dove era stato spazzato dalla marea. Recuperato e portato in una clinica per animali, è stato curato. Aveva alcune ferite, tra cui la pinna posteriore destra mancante, un'altra pinna scheggiata e un buco nel guscio. Sarah Male, veterinaria che si occupa della salute di decine di tartarughe, ha affermato che la maggior parte di quelle registrate, sono dovute alla plastica e alle lenze delle canne da pesca.

Plastica nelle feci per sei giorni consecutivi, tartaruga salva

Quando la tartaruga è arrivata in clinica era in «condizioni fisiche abbastanza buone, ma quando ha iniziato a defecare ha espulso plastica per sei giorni di fila. Niente feci, solo plastica pura», ha detto la veterinaria. «Parte della plastica defecata era davvero dura e avrebbe potuto causare un'ostruzione. Per fortuna è riuscito a espellere tutto», ha aggiunto la dottoressa. Dopo giorni di cure e alimentazione sana, è tornato a vivere e defecare normalmente.

This tiny turtle arrived at Taronga Wildlife Hospital recently with a stomach full of plastic. We hope the NSW Plastic Action Plan will reduce the number of turtles admitted to us in the future. To support the vital work of our hospitals, please visit https://t.co/QCMerPsjYb pic.twitter.com/lJ92Ceu2jr — Taronga Zoo (@tarongazoo) July 28, 2022

L'inquinamento da plastica negli oceani, comprese le microplastiche, è una delle maggiori minacce ambientali, secondo World Animal Protection. Oltre ai frammenti, come quelli ingeriti dalla tartaruga, microplastiche invisibili penetrano nell'acqua mentre borse e bottiglie si rompono. Una volta che entra nel sistema di un animale, le sostanze chimiche tossiche possono aumentare le possibilità di malattia e influenzare la riproduzione.

