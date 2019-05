Mamma squalo di tre metri partorisce e muore con i cuccioli sulla spiaggia

Lunedì 20 Maggio 2019, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladi uno squalo di tre metri con al fianco 21 cuccioli è stata ritrovata questa mattina dalla capitaneria di Porto sulla, a marina di Massafra, in provincia di Taranto, nei pressi del lido “Rilcado Beach”.La mamma squalo di colore grigio scuro ha partorito 21 esemplari della stessa specie proprio a pochi metri dalla riva. Il suo ultimo sforzo perchè poi si è spiaggiata ed è morta.Le carcasse di squali rinvenuti appartengono alla specie del genere “Prionace” diffusi nel mar Mediterraneo nonché nei mari tropicali e subtropicali, comunemente conosciuti come “verdesca”.Secondo una prima ricostruzione, lo squalo mamma si sarebbe spiaggiata proprio a causa dello sforzo per partorire i 21 cuccioli, che sono nati vivi sulla sabbia ma sono morti poco dopo.